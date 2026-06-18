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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 17 июня

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 17 июня
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Вчера, 17 июня, прошли матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей Лиги наций на 17 июня:

Доминиканская Республика — США — 0:3 (20:25, 19:25, 12:25);
Канада — Нидерланды — 3:1 (20:25, 25:19, 25:17, 25:20);
Чехия — Италия — 0:3 (18:25, 21:25, 22:25);
Германия — Китай — 2:3 (27:25, 23:25, 25:18, 20:25, 6:15);
Болгария — Польша — 0:3 (12:25, 22:25, 23:25);
Япония — Сербия — 3:2 (20:25, 26:24, 18:25, 32:30, 15:7);
Франция — Бразилия — 0:3 (22:25, 19:25, 15:25);
Таиланд — Украина — 2:3 (23:25, 25:19, 26:28, 25:22, 10:15);
Турция — Бельгия — 3:0 (25:14, 25:13, 25:23).

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Календарь матчей Лиги наций — 2026
Турнирная таблица Лиги наций — 2026
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