Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 18 июня

Сегодня, 18 июня, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 18 июня (время — московское):

11:00. Чехия — США;

13:00. Украина — Польша;

15:00. Сербия — Италия;

16:00. Бельгия — Бразилия;

16:30. Таиланд — Болгария;

19:30. Турция — Франция.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао.

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).