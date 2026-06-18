Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 18 июня

Сегодня, 18 июня, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей Лиги наций на 18 июня (время — московское):
11:00. Чехия — США;
13:00. Украина — Польша;
15:00. Сербия — Италия;
16:00. Бельгия — Бразилия;
16:30. Таиланд — Болгария;
19:30. Турция — Франция.
В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао.
Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).