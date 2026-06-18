Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Финал шести» Кубка России — 2027 по волейболу будет проведён в Новосибирске

«Финал шести» Кубка России — 2027 по волейболу будет проведён в Новосибирске
Комментарии

На президиуме Всероссийской федерации волейбола было принято решение о проведении «Финал шести» Кубка России среди мужских команд в Новосибирске, сообщает пресс‑служба ВФВ. Новосибирск в третий раз в истории станет площадкой для «Финала шести» Кубка России по волейболу — и впервые решающие матчи пройдут на современной «Локомотив‑Арене». С 25 по 31 января 2027 года шесть сильнейших команд страны сразятся за трофей Кубка России по волейболу.

В прошлые годы «Финал шести» принимал ряд крупных городов России. Так, весной 2026 года турнир прошёл в Москве, где обладателем Кубка стало московское «Динамо», которое в финале победило «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10).

Материалы по теме
Топ-события четверга: дебют Узбекистана на чемпионате мира, волейбол и теннис
Топ-события четверга: дебют Узбекистана на чемпионате мира, волейбол и теннис
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android