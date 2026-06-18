«Финал шести» Кубка России — 2027 по волейболу будет проведён в Новосибирске

На президиуме Всероссийской федерации волейбола было принято решение о проведении «Финал шести» Кубка России среди мужских команд в Новосибирске, сообщает пресс‑служба ВФВ. Новосибирск в третий раз в истории станет площадкой для «Финала шести» Кубка России по волейболу — и впервые решающие матчи пройдут на современной «Локомотив‑Арене». С 25 по 31 января 2027 года шесть сильнейших команд страны сразятся за трофей Кубка России по волейболу.

В прошлые годы «Финал шести» принимал ряд крупных городов России. Так, весной 2026 года турнир прошёл в Москве, где обладателем Кубка стало московское «Динамо», которое в финале победило «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10).