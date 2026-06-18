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Волейболист Дмитрий Коленковский пополнил состав петербургского «Зенита»

Волейболист Дмитрий Коленковский пополнил состав петербургского «Зенита»
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Волейболист Дмитрий Коленковский покинул «Динамо-ЛО» и продолжит карьеру в «Зените» (Санкт‑Петербург). Об этом сообщает пресс-служба петербуржцев.

Профессиональный путь спортсмена в Суперлиге начался в новоуренгойском «Факеле» — в его составе с 2018 по 2020 год Дмитрий завоевал бронзовые медали чемпионата России и клубного чемпионата мира. Затем сезон-2020/2021 Коленковский провёл в уфимском «Урале», а начиная с 2021 года выступал за «Динамо‑ЛО».

Прошедший сезон получился для игрока результативным: он принял участие в 32 матчах, набрал 164 очка, выполнил 10 эйсов и поставил 52 блока. При этом процент реализации атакующих действий достиг 50.

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