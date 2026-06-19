Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 18 июня

Вчера, 18 июня, прошли матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей Лиги наций на 18 июня:

Чехия — США – 0:3 (17:25, 12:25, 16:25);

Украина — Польша – 1:3 (21:25, 13:25, 25:22, 23:25);

Сербия — Италия – 2:3 (14:25, 15:25, 25:18, 25:21, 12:15);

Бельгия — Бразилия – 2:3 (20:25, 25:22, 25:23, 22:25, 13:15);

Таиланд — Болгария – 3:0 (25:22, 25:20, 25:17);

Турция — Франция – 3:0 (25:17, 25:23, 25:20).

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).