Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 19 июня

Сегодня, 19 июня, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 19 июня (время московское):

11:00. Доминиканская Республика — Сербия;

13:00. Украина — Нидерланды;

15:00. Япония — Чехия;

16:00. Франция — Китай;

16:30. Болгария — Канада;

19:30. Бельгия — Германия.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Макао.

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).