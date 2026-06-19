Аргентинский связующий де Чекко вошёл в состав новосибирского «Локомотива»

Аргентинский волейболист, связующий Лучано де Чекко стал игроком клуба «Локомотив» Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба клуба у себя на официальном сайте.

«Bienvenido a Lokomotiv, Luciano! (исп. «Добро пожаловать в «Локомотив», Лучано!»).

Аргентинский связующий Лучано де Чекко присоединится к «Локомотиву» в следующем сезоне! Капитан сборной – за его плечами шесть чемпионатов мира, бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио и звание лучшего игрока турнира. Добро пожаловать», – говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».

В минувшем сезоне новосибирский клуб выиграл бронзовые медали мужской Суперлиги.