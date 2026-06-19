Сербский тренер Праклячич возглавил женский «Енисей»

52-летний сербский специалист Слободан Праклячич назначен главным тренером женского волейбольного клуба «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба красноярской команды.

Праклячич уже имеет опыт работы в российской Суперлиге. В сезоне-2019/2020 специалист входил в тренерский штаб «Белогорья». Он также работал с семью иранскими клубами. С 2017-го по 2019-й серб входил в штаб турецкого «Халкбанка», в 2020 году — чешского Beskyd Black Volley (2020), в сезоне-2021/2020 — польской «Скры», с 2022-го по 2025-й – венгерского «Капошваре», с которым дважды выигрывал чемпионат страны. Предыдущий сезон Праклячич провёл в греческом клубе «Фойникас Сирос». Он работал со сборными Ирана (2013 — 2015) и Сербии (2021).

Назначение Праклячича прокомментировал директор по спортивной работе «Енисея» Сергей Хубаев.

«Мы пригласили опытного специалиста, который работал на высоком уровне в разных клубах, в разных чемпионатах, а также со сборными Ирана и Сербии. Конечно, есть определённый риск, что ранее Слободан работал только с мужскими командами, но существует общемировая тенденция, когда тренеры мужских команд переходят работать в женский волейбол и показывают хорошие результаты.

Мы собрали большое количество положительных отзывов об этом специалисте, Слободан умеет работать с молодыми игроками и делает упор на их развитии. Будем надеяться, что у него получится реализовать свои задумки и раскрыть потенциал наших игроков, а сотрудничество с ним будет плодотворным», — приводит слова Хубаева пресс-служба клуба на официальном сайте.