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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 19 июня

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 19 июня
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Сегодня, 19 июня, состоялись матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Волейбол. Результаты матчей Лиги наций — 2026 на 19 июня:

Доминиканская Республика — Сербия – 0:3 (19:25, 23:25, 18:25).
Украина — Нидерланды – 0:3 (22:25, 17:25, 20:25).
Япония — Чехия – 3:0 (25:15, 25:23, 27:25).
Франция — Китай – 0:3 (18:25, 17:25, 19:25).
Болгария — Канада – 1:3 (17:25, 25:23, 23:25, 26:28).
Бельгия — Германия – 0:3 (20:25, 19:25, 21:25).

Победителем женской Лиги наций 2025 года является сборная Италии, которая в финале обыграла команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Календарь Лиги наций — 2026
Таблица Лиги наций — 2026
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