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Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин и его избранница Татьяна сыграли свадьбу

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин и его избранница Татьяна сыграли свадьбу
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19 июня доигровщик и капитан волейбольной команды «Белогорье» Павел Тетюхин женился на своей избраннице Татьяне. Об этом пара сообщила в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Павла Тетюхина

«Супруги. День первый», – написал в своём телеграм-канале Тетюхин.

Павлу Тетюхину 25 лет, он является серебряным призёром чемпионата мира U19, обладателем Кубка Вызова, членом сборной России по волейболу.

Отец Павла – известный волейболист, олимпийский чемпион 2012 года, серебряный и двукратный бронзовый призёр Игр, ныне генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу и генеральный директор волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин.

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