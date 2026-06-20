Василий Капранов перешёл в казанский «Зенит» на правах аренды

Российский волейболист доигровщик Василий Капранов проведёт следующий сезон в казанском «Зените» на правах аренды. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

20-летний Капранов – воспитанник волейбольного клуба «Факел Ямал». Он дебютировал в составе команды из Нового Уренгоя в сезоне-2023/2024, до этого выступая с молодёжной командой «Факела». В её составе Капранов дважды выиграл Молодёжную лигу и был признан MVP турнира в 2023 году.

В сезоне-2024/2025 он стал лучшим бомбардиром основной команды «Факела», а вот в прошедшем чемпионате стал вторым по результативности в команде после диагонального Юри Романо.