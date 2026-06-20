Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 20 июня

Сегодня, 20 июня, состоялись матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Волейбол. Результаты матчей Лиги наций — 2026 на 20 июня:

США – Италия – 3:0 (27:25, 25:20, 25:16);

Нидерланды – Польша – 1:3 (17:25, 17:25, 25:14, 23:25);

Япония – Доминиканская Республика – 1:3 (25:17, 20:25, 26:28, 23:25);

Китай – Бразилия – 1:3 (14:26, 18:25, 25:19, 15:25);

Таиланд – Канада – 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 25:20);

Турция – Германия – 3:2 (18:25, 24:26, 25:19, 25:22, 15:13).

Победителем женской Лиги наций 2025 года является сборная Италии, которая в финале обыграла команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).