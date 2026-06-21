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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 21 июня

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 21 июня
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Сегодня, 21 июня, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Расписание матчей Лиги наций на 21 июня, мск:

  • 9:00. Болгария – Украина;
  • 11:00. Чехия – Доминиканская Республика;
  • 12:30. Бельгия – Франция;
  • 13:00. Канада – Польша;
  • 15:30. Япония – Италия;
  • 16:00. Германия – Бразилия;
  • 16:30. Таиланд – Нидерланды;
  • 19:30. Турция – Китай.

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Взрослые российские волейболистки были отстранены от международных соревнований с составе национальной команды с 2022 года, но молодёжные и юниорские сборные России допущены до мировой арены с гимном и флагом.

Турнирная таблица Лиги наций
Календарь Лиги наций
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