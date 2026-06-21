Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 21 июня

Сегодня, 21 июня, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Расписание матчей Лиги наций на 21 июня, мск:

9:00. Болгария – Украина;

11:00. Чехия – Доминиканская Республика;

12:30. Бельгия – Франция;

13:00. Канада – Польша;

15:30. Япония – Италия;

16:00. Германия – Бразилия;

16:30. Таиланд – Нидерланды;

19:30. Турция – Китай.

Победителем женской Лиги наций 2025 года стала сборная Италии, которая в финале обыграла национальную команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Взрослые российские волейболистки были отстранены от международных соревнований с составе национальной команды с 2022 года, но молодёжные и юниорские сборные России допущены до мировой арены с гимном и флагом.