Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 22-28 июня

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 22 по 28 июня.

24 июня, среда, 14:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Китай — Турция.

Лига наций (мужчины), Китай — Турция. 24 июня, среда, 17:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Аргентина — Германия.

Лига наций (мужчины), Аргентина — Германия. 24 июня, среда, 21:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Франция — Иран.

Лига наций (мужчины), Франция — Иран. 25 июня, четверг, 17:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Китай — Бельгия.

Лига наций (мужчины), Китай — Бельгия. 25 июня, четверг, 21:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Польша — Турция.

Лига наций (мужчины), Польша — Турция. 26 июня, пятница, 18:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Иран — Япония.

Лига наций (мужчины), Иран — Япония. 26 июня, пятница, 21:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Бразилия — Италия.

Лига наций (мужчины), Бразилия — Италия. 27 июня, суббота, 17:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Болгария — Канада.

Лига наций (мужчины), Болгария — Канада. 27 июня, суббота, 21:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Франция — Сербия.

Лига наций (мужчины), Франция — Сербия. 28 июня, воскресенье, 10:00 — баскетбол: Мировой тур. FIBA 3x3. Улан-Батор. День 2.

Мировой тур. FIBA 3x3. Улан-Батор. День 2. 28 июня, воскресенье, 17:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Канада — Бразилия.

Лига наций (мужчины), Канада — Бразилия. 28 июня, воскресенье, 21:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Сербия — США.

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