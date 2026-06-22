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Расписание прямых трансляций Okko на Чемпионате на 22-28 июня

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 22-28 июня
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В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 22 по 28 июня.

  • 24 июня, среда, 14:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Китай — Турция.
  • 24 июня, среда, 17:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Аргентина — Германия.
  • 24 июня, среда, 21:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Франция — Иран.
  • 25 июня, четверг, 17:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Китай — Бельгия.
  • 25 июня, четверг, 21:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Польша — Турция.
  • 26 июня, пятница, 18:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Иран — Япония.
  • 26 июня, пятница, 21:00 — волейбол: Лига наций (мужчины), Бразилия — Италия.
  • 27 июня, суббота, 17:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Болгария — Канада.
  • 27 июня, суббота, 21:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Франция — Сербия.
  • 28 июня, воскресенье, 10:00 — баскетбол: Мировой тур. FIBA 3x3. Улан-Батор. День 2.
  • 28 июня, воскресенье, 17:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Канада — Бразилия.
  • 28 июня, воскресенье, 21:30 — волейбол: Лига наций (мужчины), Сербия — США.

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Смотрите трансляции здесь:
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Прямые трансляции спорта
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Новости. Волейбол
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