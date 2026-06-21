Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди женщин на 21 июня

Сегодня, 21 июня, состоялись матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Волейбол. Результаты матчей Лиги наций — 2026 на 21 июня:

Сербия — США – 1:3 (22:25, 25:18, 16:25, 20:25);

Болгария — Украина – 3:2 (25:22, 19:25, 21:25, 25:15, 17:15);

Чехия — Доминиканская Республика – 3:2 (17:25, 24:26, 25:18, 31:29, 15:10);

Бельгия — Франция – 3:2 (25:17, 20:25, 21:25, 25:18, 15:8);

Канада — Польша – 3:2 (25:23, 21:25, 25:16, 11:25, 15:13);

Япония — Италия – 0:3 (21:25, 23:25, 18:25):

Германия — Бразилия – 3:2 (26:24, 28:26, 15:25, 19:25, 16:14);

Таиланд — Нидерланды – 0:3 (23:25, 22:25, 15:25);

Турция — Китай – 3:2 (25:21, 26:28, 23:25, 25:16, 15:12).

Победителем женской Лиги нации 2025 года является сборная Италии, которая в финале обыграла команду Бразилии со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).