Ильяс Куркаев пополнил состав казанского «Зенита»

Бывший капитан и центральный блокирующий «Локомотива» Новосибирск российский волейболист Ильяс Куркаев официально вошёл в состав клуба «Зенит-Казань». Об этом заявила пресс-служба клуба.

«Добро пожаловать! Очередной новичок казанской команды – 32-летний Ильяс Куркаев, один из лучших центральных блокирующих России. Желаем Ильясу быстрой адаптации в новом коллективе, яркой игры и больших побед в составе казанской команды», — говорится в заявлении пресс-службы «Зенита-Казань».

Куркаев является серебряным призёром Олимпийских игр в Токио (2020), чемпионом Европы (2017). За «Локомотив» он отыграл 12 сезонов, выступая в нём с 2013 по 2015, а затем с 2016 по 2026 год.