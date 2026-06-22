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Сразу четыре сборные обеспечили себе путёвки на чемпионат Европы — 2028 по волейболу

Сразу четыре сборные обеспечили себе путёвки на чемпионат Европы — 2028 по волейболу
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21 июня в Европейской лиге по волейболу – 2026 среди мужских сборных определились четыре полуфиналиста турнира. Ими стали национальные команды Нидерландов, Финляндии, Дании и Израиля. Они также досрочно обеспечили себе участие в чемпионате Европы – 2028.

В рамках предварительного этапа, состоящего из шести игр, эти четыре сборные не допустили ни одного поражения. Ещё пять команд, среди которых Греция, Эстония, Чехия, Швейцария и Швеция, проиграли по одному матчу и лишили себя шанса на получение досрочных путёвок на континентальный турнир. Всего в соревнованиях принимали участие 27 сборных.

Ранее досрочные путёвки на чемпионат Европы среди женских национальных команд получили Словакия, Словения, Швеция и Венгрия.

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