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Россиянка Щербань стала игроком американского волейбольного клуба

Россиянка Щербань стала игроком американского волейбольного клуба
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36-летняя российская доигровщица Яна Щербань стала игроком волейбольного клуба «Северная Калифорния», который в следующем сезоне дебютирует в американской лиге MLV. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своей странице в социальных сетях.

В американскую команду Щербань перешла из индонезийского клуба «Джакарта Пертамина Эндуро». Ранее она выступала в итальянской лиге, где сыграла за «Тальмассонс», «Трентино», «Скандиччи» и «Казальмаджоре».

В России волейболистка выступала за саратовский «Протон» (2008-2012), краснодарское «Динамо» (2012-2014), московское «Динамо» (2014-2021) и калининградский «Локомотив» (2021-2022). Она присоединилась к «Локомотиву» после сезона в Италии и помогла завоевать чемпионский титул.

В составе сборной России Щербань сыграла 69 матчей.

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