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Блокирующая Елизавета Карполь покинула «Динамо-Ак Барс»

Блокирующая Елизавета Карполь покинула «Динамо-Ак Барс»
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Центральная блокирующая Елизавета Карполь покинула женский волейбольный клуб из Казани «Динамо-Ак Барс» (действующий чемпион России).

«Прошедший сезон стал для Елизаветы непростым испытанием. Волейболистка столкнулась с травмой, которая не позволила ей в полной мере реализовать свой потенциал на протяжении всего чемпионата. Тем не менее каждый раз, когда Карполь возвращалась на площадку, она демонстрировала характер, профессионализм и готовность помогать команде.

Мы благодарим Елизавету за работу, самоотдачу, стойкость и вклад в успехи клуба и желаем крепкого здоровья, вдохновения, исполнения всех намеченных планов и удачи во всех будущих начинаниях!» — в частности, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В сезоне-2025/2026 Карполь провела 12 матчей за «Динамо-Ак Барс», набрав 103 очка при 52% реализации своих ударов и записав на свой счёт 31 результативный блок.

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