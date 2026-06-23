Куркаев — о переходе в «Зенит-Казань»: почувствовал, что настало время для перемен

Бывший капитан и центральный блокирующий «Локомотива» Новосибирск российский волейболист Ильяс Куркаев рассказал, почему принял решение перейти в «Зенит-Казань».

«Я почувствовал, что настало время для перемен в моей карьере. Ей нужно дать новый импульс для дальнейшего прогресса. Мне и Пламен задавал этот вопрос. Я ему честно сказал: «Хочу поработать с другими специалистами, получить новый опыт». Уверен, что он не обиделся, потому что сам был спортсменом. Когда ты так долго в одной команде и с одним тренером, какие-то вещи всё равно уже замыливаются, становятся рутиной.

Мне 32 года, но я ещё многого не знаю о волейболе. Хочу научиться новому в плане тактики, психологии, получить какие-то новые навыки. Смена обстановки должна пойти мне на пользу. Даже короткая работа в сборной России в последние годы была особенно интересной. Что-то нравилось, что-то – нет, но это был новый, свежий опыт. У каждого тренера своя система, свой подход, свои фишки. А всё новое оживляет, вдохновляет.

Да, было бы интересно попробовать другой чемпионат и другую страну. Я попросил агента изучить рынок Японии. Там были две команды, которые могли себе позволить центрального-легионера. Но финансовые условия были скромные, мне пришлось бы очень сильно потерять в деньгах. Крупные контракты там пока дают только диагональным, связующим, доигровщикам. Кроме того, хотелось остаться на виду у тренера сборной России – ещё есть надежда, что сможем попасть на Олимпиаду-2028.

Как я уже говорил, финансовый фактор важен – мы обеспечиваем себя, семьи, детей. Но в данном случае у меня было другое предложение с более выгодными условиями. Казань я в первую очередь выбрал из-за фигуры главного тренера Алексея Вербова. Я советовался с большим количеством ребят, услышал много мнений – и все они были положительными. Все отмечали и тренировочный процесс Алексея Игоревича, и атмосферу в его команде, и его умение развивать игроков. Это как раз то, что мне сейчас нужно. По остальным параметрам в Казани тоже порядок – боеспособный состав, отличный город, хорошая арена», – приводит слова Куркаева «Бизнес-Онлайн».