Алексей Спиридонов угрожал жене убийством — источник

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов пригрозил жене Екатерине убийством, сообщает «Mash на спорте».

Завтра у супругов заседание в суде по бракоразводному процессу. Алексей Спиридонов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пообещал, что приедет и убьёт женщину.

Год назад Спиридонов завершил карьеру и стал сильно пить. На днях супруга отвезла его в больницу, где ему сделали медикаментозное кодирование от алкоголя, однако это не помогло — Спиридонов не выдержал и написал жене сообщение, в котором угрожал убийством.

Отметим, это не первая выходка Спиридонова, связанная с алкоголем: в 2011 году он был дисквалифицирован на полгода за пьянство, а в 2017-м его задержала полиция перед матчем «Спартака» и «Локомотива» в РПЛ — он был пьян, его поведение было опасно для окружающих.