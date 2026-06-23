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Волейболист Спиридонов опубликовал видео с женой в ответ на новости об угрозах в её адрес

Волейболист Спиридонов опубликовал видео с женой в ответ на новости об угрозах в её адрес
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Чемпион Европы 2013 года российский волейболист Алексей Спиридонов отреагировал на информацию, что якобы угрожал своей супруге Екатерине в преддверии заседания в суде по бракоразводному процессу.

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» написал, что Спиридонов и его жена находятся в процессе расторжения брака. По данным источника, бывший спортсмен злоупотребляет спиртными напитками и высказывал в адрес супруги угрозы.

Спиридонов в ответ на своей странице в соцсети выложил ироничное видео вместе с супругой.

«Господа журналисты! Ну вот уже порезанная жена (целует супругу в голову) вся убитая, ну вот как есть (супруги целуются)», — сказал в видео Спиридонов.

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