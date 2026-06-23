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«Я вообще крови боюсь». Волейболист Спиридонов — о том, что якобы угрожал жене

«Я вообще крови боюсь». Волейболист Спиридонов — о том, что якобы угрожал жене
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Чемпион Европы 2013 года российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал информацию, что якобы угрожал своей супруге Екатерине в преддверии заседания в суде по бракоразводному процессу.

— Читал эту «новость». Если кто то хочет проверить, пусть посмотрят мои социальные сети — я на спорте каждый день, не вылезаю из спортивного зала.

— Как отреагировали на публикацию?
— Это полный бред. Абсолютно всё не соответствует действительности.

— С супругой общались?
— Да, она рядом со мной сидит, тоже видела эту грязь. Сидит, улыбается.

— То есть Алексей Спиридонов не кодировался, не завершал карьеру и уж тем более не угрожал жене убийством?
— Конечно. Если и была где-то переписка, то это стёб. Я вообще крови боюсь. И развода тоже никакого не будет.

— В суд не планируете обращаться?
— Нет, день-два поговорят и успокоятся.

— Может, перепутали вас с кем то? Есть ещё в волейболе Алексей Спиридонов?
— Не знаю, — приводит слова Спиридонова «Матч ТВ».

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