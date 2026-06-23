«Я выступаю гарантом». Ильяс Куркаев — о дополнительном заработке вне волейбола

Блокирующий казанского «Зенита» Ильяс Куркаев рассказал о дополнительном доходе вне волейбольной площадки. Спортсмен вместе с другом занимается привозом автомобилей из-за границы.

«В своё время мы нашли поставщика, которого я проверил своими деньгами – на свой страх и риск. К счастью, он оказался порядочным, и мы до сих пор с ним работаем. Для меня это дополнительный заработок. Сейчас документацией и поиском машин больше занимается мой близкий друг Иван, но иногда и я подключаюсь, когда есть возможность. Наверное, сейчас я в большей степени выступаю гарантом для тех людей, которые к нам обращаются. Я для них подушка безопасности. Понятно, что мы дорожим репутацией и стараемся подбирать для клиентов лучшие варианты.

Иван уже был знаком с этим бизнесом, и мы решили вместе этим заниматься – открыли компанию. Сарафанное радио хорошо работает, поэтому ребята из волейбола обращаются, потом советуют своим родственникам, друзьям. Я гарантирую безопасность и несу ответственность», – приводит слова Куркаева «БО Спорт».