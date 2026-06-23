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Диагональная Халецкая вошла в состав «Корабелки» после сезона в Бразилии

Диагональная Халецкая вошла в состав «Корабелки» после сезона в Бразилии
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31-летняя диагональная Мария Халецкая вошла в состав женского волейбольного клуба «Корабелка» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

В «Корабелку» Мария перешла из бразильского «Жердау-Минас», в котором провела прошлый сезон. До заграничного клуба Халецкая выступала в «Заречье-Одинцово», «Динамо» (Москва), «Динамо» (Краснодар), «Уралочке-НТМК», «Протоне».

Халецкая является чемпионкой России (2023), трёхкратным бронзовым призёром чемпионатов России (2018, 2022, 2025), серебряным призёром чемпионата Бразилии.

«Маша, рады приветствовать на борту! Желаем быстрой адаптации, мощного прирастания твоей фан-базы, шумных трибун и много-много побед с нами!» – сообщает пресс-служба клуба.

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