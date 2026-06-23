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Болгарская блокирующая Вучкова стала игроком «Тулицы»

Болгарская блокирующая Вучкова стала игроком «Тулицы»
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34-летняя болгарская центральная блокирующая Христина Вучкова стала игроком «Тулицы». Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

Для чемпионки Италии, Турции, США, двукратной финалистки Лиги чемпионов, серебряного призёра клубного чемпионата мира «Тулица» станет вторым клубом в российской Суперлиге. Прошлый сезон спортсменка провела в «Протоне».

За время профессиональной карьеры Вучкова играла за болгарские «ЦСКА София» и «Марица Пловдив», итальянские «Бергамо», «Модену» и «Конельяно», азербайджанскую «Рабиту Баку», турецкие «Нилюфер», «Галатасарай», «Тюрк Хава Йоллари», «PTT Spor» и «Фенербахче», китайские «Бейджинг» и «Лионинг», а также американскую «Омаху».

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