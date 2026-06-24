Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 24 июня

Сегодня, 24 июня, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Волейбол. Расписание матчей Лиги наций на 24 июня, мск:
14:00. Китай — Турция;
14:00. Болгария — Италия;
14:30. Сербия — Япония;
17:30. Аргентина — Германия;
17:30. Украина — Бразилия;
18:00. Куба — США;
21:00. Польша — Бельгия;
21:30. Словения — Канада;
21:30. Франция — Иран.
Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши, которая в финале обыграла Италию со счётом 3:0 ( 25:22, 25:19, 25:14).
Мужская волейбольная Лига наций — это международный турнир, который проходит с 10 июня по 2 августа 2026 года. В нём участвуют 18 национальных команд, которые соревнуются в два этапа: предварительный и финальный.