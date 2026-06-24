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Егор Кречетов стал игроком ВК «Локомотив-Новосибирск»

Егор Кречетов стал игроком ВК «Локомотив-Новосибирск»
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Российский волейболист связующий Егор Кречетов стал игроком ВК «Локомотив-Новосибирск». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Фото: Пресс-служба волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск»

«К нашей команде присоединяется связующий Егор Кречетов! Он начинал свой профессиональный путь в кемеровском «Кузбассе» — чемпионство в дебютном сезоне-2018/2019, Суперкубок России и бронза Суперлиги! Прошлый сезон Егор провёл в составе «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Вперёд к новым победам вместе с «Локосемьёй», – говорится в сообщении клуба.

Кречетову 26 лет, в сезоне 2025/2026 он вместе с командой «Динамо-ЛО» дошёл до четвертьфинала плей-офф мужской Суперлиги чемпионата России.

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