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Валерия Зайцева стала игроком ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Валерия Зайцева стала игроком ЖВК «Динамо-Ак Барс»
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Российская волейболистка центральная разыгрывающая Валерия Зайцева стала игроком «Динамо-Ак Барс». Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

«Прошедшие восемь лет Валерия была ключевой фигурой калининградского «Локомотива», пройдя вместе с ним весь путь становления и развития. Более того, она стала единственной волейболисткой, которая выступала за железнодорожный клуб с момента его основания, и вписала своё имя в историю команды как её рекордсменка по количеству сезонов. В коллекции наград новичка «Динамо-Ак Барс» — три титула чемпионки России, Кубок и Суперкубок страны, четыре серебряные медали Суперлиги и множество других наград. В 2021 году Зайцева была признана лучшей блокирующей «Финала шести» чемпионата России.

Помимо внушительных и ярких лет в «Локомотиве», блокирующая также защищала цвета саратовского «Протона» (2014-2018) и привлекалась в сборную России: в 2019 году она вошла в состав национальной команды на этап Лиги наций, а также завоевала золото Универсиады со студенческой сборной.

Мы с радостью приветствуем Валерию в нашей казанской семье и желаем ей блестящего сезона, новых побед и успешной реализации всего потенциала в цветах «Динамо-Ак Барс»», – говорится в сообщении клуба.

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