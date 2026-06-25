Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 24 июня

Вчера, 24 июня, прошёл очередной игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Волейбол. Лига наций – 2026. Мужчины. Результаты матчей на 24 июня:

Китай — Турция –0:3 (16:25, 19:25, 21:25);

Болгария — Италия – 3:2 (18:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:9);

Сербия — Япония – 1:3 (17:25, 15:25, 25:22, 16:25);

Аргентина — Германия – 3:2 (25:21, 15:25, 25:15, 18:25, 15:13);

Украина — Бразилия – 3:1 (29:27,22:25, 25:22, 25:21);

Куба — США – 0:3 (21:25, 21:25, 19:25);

Польша — Бельгия – 3:2 (21:25, 23:25, 25:19, 28:26, 15:13);

Словения — Канада – 3:1 (25:23, 25:23, 25:20, 25:23);

Франция — Иран – 3:2 (25:21, 23:25, 25:21, 24:26, 17:15).

Победителем Лиги наций – 2025 стала сборная Польши, которая в финале обыграла Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).