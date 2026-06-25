Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 25 июня

Сегодня, 25 июня, пройдут матчи волейбольной Лиги наций — 2026 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Лига наций, мужчины. Расписание матчей на 25 июня (время начала московское):

17:30. Китай – Бельгия;

17:30. Украина – Италия;

18:00. Иран – США;

21:00. Польша – Турция;

21:30. Словения – Болгария;

21:30. Франция – Куба.

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши, которая в финале обыграла Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Мужская волейбольная Лига наций — это международный турнир, который проходит с 10 июня по 2 августа 2026 года. В нём участвуют 18 национальных команд, которые соревнуются в два этапа — предварительный и финальный.