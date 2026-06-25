Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Куба. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Сербка Миркович вошла в состав «Корабелки»

Сербка Миркович вошла в состав «Корабелки»
Комментарии

30-летняя сербская связующая Сладьяна Миркович вошла в состав женского волейбольного клуба «Корабелка». Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

К петербургскому клуба спортсменка присоединится после завершения Лиги наций и чемпионата Европы, где она выступает в составе сборной Сербии.

Для Миркович «Корабелка» станет первым клубом в российской Суперлиге. Ранее Сладьяна выступала за сербские «Поштар-064», «Партизан-Визура», «Динамо-Азотара», азербайджанский «Телеком», польский «Хемик», итальянские «Дзанетти» и «Рому», турецкие «Экзачибаши», «ПТТ Спор», румынский «Альба-Блаж» и казахский «Куаныш».

Помимо Миркович, в составе команды в следующем сезоне будет играть связующая Ирина Филиштинская.

Материалы по теме
Диагональная Халецкая вошла в состав «Корабелки» после сезона в Бразилии
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android