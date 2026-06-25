Сербка Миркович вошла в состав «Корабелки»

30-летняя сербская связующая Сладьяна Миркович вошла в состав женского волейбольного клуба «Корабелка». Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

К петербургскому клуба спортсменка присоединится после завершения Лиги наций и чемпионата Европы, где она выступает в составе сборной Сербии.

Для Миркович «Корабелка» станет первым клубом в российской Суперлиге. Ранее Сладьяна выступала за сербские «Поштар-064», «Партизан-Визура», «Динамо-Азотара», азербайджанский «Телеком», польский «Хемик», итальянские «Дзанетти» и «Рому», турецкие «Экзачибаши», «ПТТ Спор», румынский «Альба-Блаж» и казахский «Куаныш».

Помимо Миркович, в составе команды в следующем сезоне будет играть связующая Ирина Филиштинская.