Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 25 июня

Сегодня, 25 июня, прошёл очередной игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Волейбол. Лига наций — 2026. Мужчины. Результаты встреч на 25 июня:

Китай – Бельгия – 1:3 (28:26, 21:25, 21:25, 20:25);

Украина – Италия – 3:0 (25:23, 25:19, 25:16);

Иран – США – 0:3 (23:25, 20:25, 29:31);

Польша – Турция – 3:2 (26:28, 25:19, 25:21, 19:25, 15:11);

Словения – Болгария – 3:2 (19:25, 25:21, 17:25, 26:24, 15:6);

Франция – Куба – 3:2 (25:22, 21:25, 25:27, 25:20, 15:13).

Победителем Лиги наций – 2025 стала сборная Польши, которая в финале одолела Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).