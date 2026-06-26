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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 26 июня

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 26 июня
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Сегодня, 26 июня, пройдут матчи волейбольной Лиги наций — 2026 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Лига наций, мужчины. Расписание матчей на 26 июня (время начала московское):

17:30 — Китай — Аргентина;
17:30 — Украина — Канада;
18:00 — Иран — Япония;
21:00 — Бельгия — Германия;
21:00 — Бразилия — Италия;
21:30 — Сербия — Куба.

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши, которая в финале обыграла Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Мужская волейбольная Лига наций — это международный турнир, который проходит с 10 июня по 2 августа 2026 года. В нём участвуют 18 национальных команд, которые соревнуются в два этапа (предварительный и финальный).

Календарь Лиги наций
Таблица Лиги наций
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Новости. Волейбол
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