Александр Климкин покинул пост главного тренера «Динамо-ЛО»

Александр Климкин покинул пост главного тренера мужского волейбольного клуба «Динамо-ЛО». Об этом сообщили в официальных соцсетях команды.

Фото: МВК «Динамо-ЛО»

«Благодарим Александра Владимировича за время, проведённое в нашем клубе, профессионализм и ежедневную работу с командой! Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых побед и всего самого доброго! Спасибо за всё», – говорится в сообщении клуба.

Климкин – бывший профессиональный волейболист, трёхкратный чемпион России с статусе игрока. После завершения карьеры в 2011 году Александр начал тренерскую работу. В качестве тренера становился серебряным призёром чемпионата России с «Зенитом» (Санкт-Петербург) в 2018 году.