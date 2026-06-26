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Костадинов стал игроком красноярского «Енисея»

Костадинов стал игроком красноярского «Енисея»
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24-летний связующий Слави Костадинов в следующем сезоне будет выступать за красноярский «Енисей». Об этом сообщила пресс-служба сибирской команды на официальном сайте.

В «Енисей» Костадинов перешёл из сургутского «Газпрома-Югра», в составе которого стал самым результативным игроком чемпионата России на подаче, оформив 78 эйсов. Такое количество эйсов позволило Костадинову стать рекордсменом по эйсам за последние 15 лет.

По ходу своей карьеры Слави также играл в челябинском «Динамо» (сезон-2021/2022), новокуйбышевской «Нове» (сезон-2022/2023), кемеровском «Кузбассе» (сезон-2023/2024), петербургском «Зените» (2024) и уфимском «Урале» (2025).

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