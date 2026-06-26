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Блокирующая «Корабелки» в следующем сезоне будет выступать за «Енисей»

Блокирующая «Корабелки» в следующем сезоне будет выступать за «Енисей»
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23-летняя блокирующая Елизавета Пальшина перешла из «Корабелки», за которую выступала с момента её основания, в красноярский «Енисей». Об этом сообщила пресс-служба сибирской команды на официальном сайте.

Пальшина выступала в клубе из Санкт-Петербурга с 2023 года. Вместе с командой она дважды выиграла Высшую лигу А и дебютировала в Суперлиге, где «Корабелка» в первый же сезон заняла седьмое место.

Блокирующая также выступала за калининградкий «Локомотив» U20 и «Заречье-Одинцово» U20. В составе подмосковного клуба Пальшина дебютировала в Суперлиге. Перед переходом в «Корабелку» Елизавета провела один сезон в «Муроме».

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