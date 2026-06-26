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Результаты матчей Лиги наций — 2026, мужчины, 25 июня 2026

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 25 июня
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Сегодня, 26 июня, прошёл очередной игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Волейбол. Лига наций — 2026. Мужчины.
Результаты встреч на 25 июня:

  • Китай — Аргентина — 0:3 (22:25, 19:25, 22:25);
  • Украина — Канада — 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23);
  • Иран — Япония — 2:3 (19:25, 19:25, 25:20, 25:23, 12:15);
  • Бельгия — Германия — 1:3 (22:25, 25:19, 23:25, 19:25);
  • Бразилия — Италия — 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 23:25);
  • Сербия — Куба — 3:1 (25:19, 13:25, 25:23, 25:22).

Действующим чемпионом мужской Лиги наций является сборная Польши, которая обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19: 25:14) в прошлогоднем финале.

Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)
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