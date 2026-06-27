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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 27 июня

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 27 июня
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Сегодня, 27 июня, пройдут матчи волейбольной Лиги наций — 2026 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Лига наций, мужчины. Расписание матчей на 27 июня (время начала московское):

  • 17:30. Болгария — Канада;
  • 18:00. Польша — Германия;
  • 18:00. США — Япония;
  • 21:30. Турция — Аргентина;
  • 21:30. Словения — Бразилия;
  • 21:30. Франция — Сербия.

Действующим победителем Лиги наций среди мужчин является сборная Польши, которая в финале 2025 года обыграла Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Мужская волейбольная Лига наций — это международный турнир, который проходит с 10 июня по 2 августа 2026 года. В нём участвуют 18 национальных команд, которые соревнуются в два этапа (предварительный и финальный).

Календари Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)
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