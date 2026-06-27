Блокирующая «Заречья-Одинцово» перешла в «Ленинградку»

26-летняя центральная блокирующая Ирина Соболева перешла из подмосковного «Заречья-Одинцово», вместе с которым выиграла серебряные медали национального чемпионата и Кубок России, в «Ленинградку». Об этом сообщила пресс-служа петербургского клуба на официальном сайте.

В «Заречье-Одинцово» Соболева провела один сезон. За свою карьеру она также выступала в «Северянке-2» и саратовском «Протоне» (2022-2024). В подмосковный клуб блокирующая перешла из «Омички», за которую играла в сезоне-2024/2025.

«Ира, с возвращением в родной город! Мы рады видеть тебя в команде! Ждём яркой игры и успешного выступления в форме «диких пчёл»!» – сообщает пресс-служба клуба.