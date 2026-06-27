Капитан сборной Венесуэлы по волейболу числится пропавшим без вести после землетрясения

Капитан мужской сборной Венесуэлы по волейболу Вильнер Ривас числится пропавшим без вести после разрушительного землетрясения в стране.

В Федерации волейбола Венесуэлы сообщили, что во время стихийного бедствия Ривас находился вместе со своей семьёй. Спасательные службы продолжают поисковые работы среди разрушенных зданий.

Испанский клуб «Гуагуас Лас-Пальмас», который недавно подписал контракт с волейболистом, также сообщил в своих соцсетях, что пока не располагает никакой информацией о судьбе игрока и его родственников.

Ранее Вильнер Ривас выступал за клубы из Катара, Швейцарии, Франции и Италии.