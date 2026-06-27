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«Горький» объявил о переходе доигровщика Семёна Дмитриева

«Горький» объявил о переходе доигровщика Семёна Дмитриева
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Трёхкратный чемпион России доигровщик Семён Дмитриев перешёл в «Горький» (Нижний Новгород) из «Динамо-ЛО». Об этом сообщил телеграм-канал «Горького».

Дмитриев начал свою карьеру в казанском «Зените», с которым прошёл путь от юношеских команд до основы. Затем в его карьере был этап в МГТУ (Высшая лига «А»), после чего Дмитриев закрепился в Суперлиге. Первый титул чемпиона страны он завоевал в составе кемеровского «Кузбасса». Позже, уже играя за московское «Динамо», ещё дважды поднимался на высшую ступень пьедестала. В копилке нападающего также победы в Кубке ЕКВ и Кубке России.

Статистика в минувшем сезоне-2025/2026: 28 матчей (78 партий), 192 набранных очка. В том числе 164 – в атаке, по 14 – с подачи и на блоке.

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