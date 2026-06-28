Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 27 июня
Вчера, 27 июня, прошёл игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Волейбол. Лига наций — 2026. Мужчины. Результаты встреч на 27 июня:
- Болгария – Канада – 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:18: 15:11);
- Польша – Германия – 3:1 (23:25, 25:16, 25:17, 25:15);
- США — Япония — 2:3 (25:18, 21:25, 25:20, 22:25, 13:15);
- Турция – Аргентина – 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:18, 18:16);
- Словения – Бразилия – 3:0 (27:25, 25:17, 25:20);
- Франция – Сербия – 3:0 (25:23, 25:16, 25:22).
Победителем Лиги наций – 2025 стала сборная Польши, которая в финале одолела Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).
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