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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 27 июня

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 27 июня
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Вчера, 27 июня, прошёл игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Волейбол. Лига наций — 2026. Мужчины. Результаты встреч на 27 июня:

  • Болгария – Канада – 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:18: 15:11);
  • Польша – Германия – 3:1 (23:25, 25:16, 25:17, 25:15);
  • США — Япония — 2:3 (25:18, 21:25, 25:20, 22:25, 13:15);
  • Турция – Аргентина – 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:18, 18:16);
  • Словения – Бразилия – 3:0 (27:25, 25:17, 25:20);
  • Франция – Сербия – 3:0 (25:23, 25:16, 25:22).

Победителем Лиги наций – 2025 стала сборная Польши, которая в финале одолела Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Таблица Лиги наций (м)
Календарь Лиги наций (м)
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