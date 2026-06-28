Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 28 июня

Сегодня, 28 июня, пройдут матчи волейбольной Лиги наций — 2026 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Лига наций, мужчины. Расписание матчей на 28 июня (время начала московское):

14:00. Китай — Германия;

14:00. Болгария — Украина;

14:30. Иран — Куба;

17:30. Бельгия — Турция;

17:30. Канада — Бразилия;

18:00. Франция — Япония;

21:00. Польша — Аргентина;

21:30. Словения — Италия;

21:30. Сербия — США.

Чемпионом Лиги наций среди мужчин 2025 года является сборная Польши, которая в финале обыграла Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Мужская волейбольная Лига наций — это международный турнир, который проходит с 10 июня по 2 августа 2026 года. В нём участвуют 18 национальных команд, которые соревнуются в два этапа (предварительный и финальный).