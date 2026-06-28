«Практически нет дней, когда бы я не чувствовал боли». Леон — о приёме обезболивающих

32-летний польский доигровщик Вильфредо Леон рассказал, как справляется с болевыми ощущениями, которые преследуют его постоянно. Сейчас спортсмен в составе национальной команды выступает в Лиге наций.

Напомним, с 2014-го по 2018-й Леон играл в российской Суперлиге за «Зенит-Казань».

«Я уже несколько недель не принимаю обезболивающие, такое случается очень редко. Понимаю, что это всего лишь временное состояние. У меня с собой целый чемодан лекарств на все случаи жизни.

Марцин Януш завершил свою международную карьеру из-за фиброза печени, вызванного постоянным приёмом обезболивающих препаратов. Я его прекрасно понимаю. В течение сезона у меня практически нет дней, когда бы я не чувствовал боли. Она со мной весь день. Больше всего болят колени и спина.

Я научился с этим жить. Если боль не превышает пяти баллов по 10-балльной шкале, стараюсь не беспокоиться. Я принимаю лекарства только тогда, когда боль мешает мне нормально функционировать и играть в волейбол. Договорился со своими врачами, что если боль достигает семи или восьми баллов, я должен принимать соответствующие лекарства и могу ходить на тренировки.

Я профессиональный волейболист. В моём контракте прописано, что буду помогать своей команде добиваться наилучших результатов. У меня высокая устойчивость к боли, поэтому, когда у меня есть возможность играть на своём уровне, стараюсь играть как можно лучше», – приводит слова Леона sportowefakty.wp.pl.