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Аргентина и Польша установили рекорд волейбольной Лиги наций, доведя счёт в сете до 50:48

Аргентина и Польша установили рекорд волейбольной Лиги наций, доведя счёт в сете до 50:48
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Мужские волейбольные сборные Аргентины и Польши в матче предварительного этапа Лиги наций установили рекорд турнира. Команды завершили первый сет со счётом 50:48 в пользу Аргентины. Рекордный сет длился 59 минут, а каждая сборная заработала по 14 сетболов. Встреча проходит в эти минуты, счёт по партиям — 1:1.

Лига наций (м) . Предварительный этап
28 июня 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Аргентина
Польша: Попивчак, Коменда, Савицки, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Гранечны, Боладзь, Бакай, Якубишак, Сасак, Поремба, Новак
Аргентина: Санчес, Мартинес, Гальего, Гомес, Палонски, Лосер, Диас, Армоа, Де Чекко, Висентин, Рамос, Массимино, Серба, Хираудо

Предыдущий рекорд Лиги наций был зафиксирован в 2024 году. Тогда в матче между сборными Германии и Турции счёт в сете достиг значения 44:42.

Мировой рекорд установлен в 2013 году в чемпионате Кореи. Сет завершился со счётом 56:54.

Напомним, чемпионом Лиги наций среди мужчин 2025 года является сборная Польши, которая в финале обыграла Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

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