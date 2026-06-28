Аргентина и Польша установили рекорд волейбольной Лиги наций, доведя счёт в сете до 50:48

Мужские волейбольные сборные Аргентины и Польши в матче предварительного этапа Лиги наций установили рекорд турнира. Команды завершили первый сет со счётом 50:48 в пользу Аргентины. Рекордный сет длился 59 минут, а каждая сборная заработала по 14 сетболов. Встреча проходит в эти минуты, счёт по партиям — 1:1.

Предыдущий рекорд Лиги наций был зафиксирован в 2024 году. Тогда в матче между сборными Германии и Турции счёт в сете достиг значения 44:42.

Мировой рекорд установлен в 2013 году в чемпионате Кореи. Сет завершился со счётом 56:54.

Напомним, чемпионом Лиги наций среди мужчин 2025 года является сборная Польши, которая в финале обыграла Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).