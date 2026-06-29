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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 28 июня

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 28 июня
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Вчера, 28 июня, прошёл игровой день предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Волейбол. Лига наций — 2026. Мужчины. Результаты встреч на 28 июня:

  • Китай – Германия – 1:3 (20:25, 20:25, 25:22, 19:25);
  • Болгария – Украина – 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17);
  • Иран – Куба – 3:1 (25:22, 25:21, 20:25, 30:28);
  • Бельгия – Турция – 0:3 (24:26, 24:26, 17:25);
  • Канада – Бразилия – 2:3 (17:25, 25:23, 26:28, 25:22, 15:17);
  • Франция – Япония – 2:3 (30:28, 25:19, 17:25, 33:35, 12:15);
  • Польша – Аргентина – 3:1 (48:50, 26:24, 25:19, 25:20);
  • Словения – Италия – 1:3 (25:23, 19:25, 18:25, 20:25);
  • Сербия – США – 1:3 (12:25, 23:25, 26:24, 17:25).
Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)
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