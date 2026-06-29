Кубинский волейболист завершил матч Лиги наций из-за возможного открытого перелома

Волейболист сборной Кубы Хавьер Консепсьон досрочно завершил матч Лиги наций с командой Ирана из-за травмы. В воскресенье, 29 июня, сборная Кубы проиграла команде Ирана в матче Лиги наций. Встреча проходила в Орлеане (Франция) и завершилась со счётом 3:1 в пользу Ирана.

Во время второй партии в ходе одной из атак Консепсьон неудачно приземлился на ногу и закричал от боли. К спортсмену подбежали партнёры по команде и начали звать медицинскую бригаду. Консепсьону около восьми минут оказывали медицинскую помощь, а после этого унесли с площадки под аплодисменты. Как сообщает Eurosport, по предварительным данным, у 28-летнего игрока открытый перелом ноги.

«Волейбольная семья с тобой, Хавьер. Мы желаем тебе всего наилучшего, сил и скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении на сайте Лиги наций.