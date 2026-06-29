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Кубинский волейболист завершил матч Лиги наций из-за возможного открытого перелома

Кубинский волейболист завершил матч Лиги наций из-за возможного открытого перелома
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Волейболист сборной Кубы Хавьер Консепсьон досрочно завершил матч Лиги наций с командой Ирана из-за травмы. В воскресенье, 29 июня, сборная Кубы проиграла команде Ирана в матче Лиги наций. Встреча проходила в Орлеане (Франция) и завершилась со счётом 3:1 в пользу Ирана.

Лига наций (м) . Предварительный этап
28 июня 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Иран
Окончен
3 : 1
Куба
Иран: Хаджипур - 20, Хагпараст - 15, Шарифи - 9, Делавари - 8, Вализадех - 7, Насери - 4, Бехнежад - 3, Хоссейн - 2, Насри, Хазратпур, Рамезани, Калатех, Юсеф, Матин
Куба: Эррера - 23, Массо - 17, Атьес - 11, Лопес - 11, Тондике - 5, Консепсьон - 2, Вильсон - 2, Карденас, Гарсия, Гомес, Гонсалес, Диас, Арречеа, Суарес

Во время второй партии в ходе одной из атак Консепсьон неудачно приземлился на ногу и закричал от боли. К спортсмену подбежали партнёры по команде и начали звать медицинскую бригаду. Консепсьону около восьми минут оказывали медицинскую помощь, а после этого унесли с площадки под аплодисменты. Как сообщает Eurosport, по предварительным данным, у 28-летнего игрока открытый перелом ноги.

«Волейбольная семья с тобой, Хавьер. Мы желаем тебе всего наилучшего, сил и скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении на сайте Лиги наций.

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