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Пляжный Про Тур: прямая трансляция девяти матчей по волейболу в Гштаде начнется в 16:00, 30 июня 2026

Начало прямой видеотрансляции матчей пляжного Про Тура по волейболу в Гштааде
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30 июня в 16:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матчей пляжного Про Тура 2026 года в Гштааде (Швейцария). В турнире принимают участие сильнейшие пляжные дуэты мира.

Смотрите матчи здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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