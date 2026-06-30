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«В футболе есть Месси, а в волейболе — Гребенников». Чанчиков — о лучшем либеро ЧР

«В футболе есть Месси, а в волейболе — Гребенников». Чанчиков — о лучшем либеро ЧР
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Либеро «Динамо-Урал» Алексей Чанчиков, который в сезоне-2023/2024 выступал за казанский «Зенит», рассказал, кого считает лучшим либеро чемпионата России.

«Женя Гребенников вне конкуренции. Жаль, что он покинул нашу лигу. Знаете, говорят, что связка – это половина команды. Но в случае с Женей, половина команды – это он. То, сколько грязной работы он берёт на себя, как он коммуницирует с командой, сколько доигровочных мячей даёт, вызывает огромное уважение. Я никогда такого не видел. Если приводить аналогии, в футболе есть Лионель Месси, а в волейболе — Женя Гребенников.

Если говорить только о приёме, назову Сантьяго Данани. Он — один из лучших принимающих мира, если не лучший», – приводит слова Чанчикова «БО Спорт».

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